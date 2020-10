Coronavirus, Centallo supera i 10 casi. Il sindaco: “Alziamo l’attenzione”

Come in tutta la provincia di Cuneo ed in tutto il Piemonte anche a Centallo si registra un aumento dei casi di Coronavirus. Come segnalato nella serata di oggi (13 ottobre) dal sindaco Pino Chiavassa, sul territorio comunale sono stati superati i 10 contagi, quasi tutti giovanissimi, in attesa tra l’altro dei risultati di ulteriori tamponi già effettuati.

“Bisogna tornare ad alzare l’attenzione, il livello di guardia. La situazione non è come quella di marzo ed aprile, ma vogliamo evitare di tornare ad un nuovo lockdown” così il primo cittadino che ha annunciato l’avvio di una nuova disinfezione in paese a partire da domani, consigliando fortemente l’uso, obbligatorio sia all’aperto che nei locali al chiuso, delle mascherine, garantendo controlli importanti per garantire il rispetto delle regole.