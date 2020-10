Buone notizie: tutti negativi i tamponi sui giocatori del Bisalta

Buone notizie arrivano dall’Asdc Bisalta: sono infatti risultati tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori rossoblu. Ricordiamo che il club aveva fermato tutte le attività della Prima Squadra dopo contatto della rosa della con una figura esterna risultata positiva al Coronavirus, con conseguente rinvio degli impegni di Coppa Piemonte e Prima Categoria.

“La società coglie l’occasione per ringraziare la Pro Savigliano Calcio e lo Sport Roero per la disponibilità dimostrata nell’accettare lo spostamento delle gare di coppa e di campionato che si sarebbero dovute svolgere la scorsa settimana. – così il Bisalta – L’attività della prima squadra riprenderà regolarmente a partire da questa sera con il programmato allenamento serale. Oltre alle società menzionate in precedenza, un grosso ringraziamento va alla Dott. ssa Oliva del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica Sede territoriale di Cuneo per la disponibilità, il supporto e la competenza dimostrate nella particolare circostanza nella quale ci siamo venuti a trovare per la prima volta in assoluto“.