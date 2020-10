Emergenza maltempo: prime riaperture delle Strade Statali fra Piemonte e Liguria

Nuovo aggiornamento dall’ANAS per quanto riguarda la viabilità dopo l’ondata di maltempo delle ultime 24 ore. In Piemonte: riaperta la SS34 ‘Del Lago Maggiore’, dal km 2,000 al km 5,000 in località ‘Gavellone Toce’ (VB); la SS 28 ‘Del Colle di Nava’, in corrispondenza del km 65,900 in località Bagnasco (CN) e la SS 33 ‘Del Sempione’, dal km 120,000 al km 139,000,nei pressi della dogana.

Lungo la SS 33 ‘Del Sempione’ permane la chiusura dal km 91,950 al Km 92,500, dal km 96,000 al km 120,000 e dal km 139,000 (dogana) al km 144,430 (confine di Stato).

In Liguria: è stata riaperta la SS28 ‘Del Colle di Nava’ al km: 96,000 in località Nava ed in prossimità del km 101,800 in località Case Rosse (IM). Il personale Anas è sul posto per la gestione del traffico, la rimozione dei detriti e degli alberi caduti sulla sede stradale.