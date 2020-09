Cronaca: in giornata altre tre operazioni di soccorso gestite dal soccorso alpino

Oltre alle operazioni di ricerca a Limone Piemonte, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha gestito 3 operazioni di soccorso in provincia di Cuneo.

La prima chiamata intorno alle 12.30 è giunta dal sentiero verso la Madonna della Betulla, comune di Melle, per un escursionista con un malore. È stata mandata in loco l’eliambulanza 118 e sono state mobilitate le squadre a terra poiché la localizzazione dell’infortunato non era agevole. In seguito l’infortunato è stato individuato e condotto in ospedale.

In seguito, intorno alle 15.30, è giunta una chiamata per un cacciatore con un malore nei boschi di Roddino. In loco è stata mandata l’eliambulanza 118, ma l’ equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Infine, intorno alle 16.15 la centrale operativa ha gestito un intervento a Borgomale per due motociclisti caduti sulla strada provinciale. Anche in questo caso è giunta sul posto l’eliambulanza 118 che ha ospedalizzato i due motociclisti in codice rosso.

comunicato stampa