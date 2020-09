Ultimi intensi giorni con il “Nuovi Mondi” Festival in alta quota

Venerdì 25 settembre alle 21, presso il Campo base di Valloriate, il “Nuovi Mondi” Festival 2020 incontra Fausto De Stefani, il primo alpinista italiano dopo Reinhold Messner ed il sesto al mondo ad aver scalato tutte le vette sopra gli 8.000 metri del mondo. Sabato 26 settembre il “festival vivrà la sua giornata più intensa, con un programma ricchissimo di eventi di diverso genere che prendono il via alle 8,30 di mattina a Vinadio e finiscono alle 22,30 a Valloriate. Tra tanti film, convegni, ospiti e altri appuntamenti, il personaggio più atteso è senza dubbio il grandissimo alpinista austriaco Kurt Diemberger, che salirà sul palco del campo Base di Valloriate alle 21 per presentare “Tra zero e ottomila. Il calice della fortuna”. Attraverso la macchina da presa ha fatto conoscere al grande pubblico luoghi inesplorati, raccontando la loro bellezza. Compagno di cordata del mitico Hermann Buhl quando è scomparso nella bufera sul Cho­golisa, ha vissuto grandi successi e terribili tragedie, come la scomparsa della moglie nella discesa dalla vetta del K2, la montagna che per lui rappresenta il sogno e il destino. Per partecipare all’incontro è necessario prenotare il posto comprando il bi­glietto su www.eventbrite.it (7,9 eu­ro). L’in­gresso alla visione dei film è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La giornata conclusiva, domenica 27 settembre, sarà nel segno di appuntamenti tra Valloriate e Rittana. Tra gli eventi in programma la “Street up comedy” dell’imprevedibile e poliedrico Francesco Giorda (foto sopra), che porta il teatro di strada a Rittana a partire dalle 14,30. Alle 16,30 al Campo Base di Valloriate va in scena “Carie”, un viaggio nelle cave di marmo delle Apuane, a cui segue l’incontro con l’ultimo ospite dell’edizione di quest’anno, Andrea Gobetti, uno dei maggiori speleologi italiani, che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo libro “Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle”. Nel mezzo appuntamenti con l’arte, laboratori sensoriali e un po’ di e-bike, mentre sul grande schermo continua la proiezione degli ultimi film del “Nuovi mondi” film festival prima della premiazione finale del Concorso Doc. Il programma completo e aggiornato del “Nuovi Mondi” Festival 2020 è visionabile sul sito Internet ufficiale www.nuovimondifestival.it e sulla pagina Facebook dell’evento.