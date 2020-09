Nel rispetto dei protocolli, torna in Granda la Festa Democratica: prime tappe a Fossano, Bra e Alba

Nonostante le difficoltà del periodo Covid e di tutti i limiti che questo ancora impone, il Partito Democratico è orgoglioso di poter riproporre in diverse realtà della nostra provincia la consolidata tradizione della Festa Democratica, una Festa rinnovata.

Come hanno dichiarato Flavio Manavella, segretario provinciale del PD, e Ivana Borsotto, responsabile dell’organizzazione: “In quest’anno in cui la pandemia ha sconvolto il mondo intero e ci ha costretti a cambiare molte nostre consuetudini, il Partito Democratico cuneese ha ripensato il concetto storico di Festa, che diventa una Festa diffusa, distribuita sul territorio. Feste che si terranno in una forma leggera, Feste light, rispettando tutti i protocolli che la situazione sanitaria prescrive .

Saranno nove occasioni di incontro, di ascolto, di approfondimento e discussione. Parleremo di sanità, di giovani e politica, di Europa, Recovery Fund, MES e SURE , di migranti e di noi, di lavoro e del futuro dell’Italia, di Piemonte e delle sue prospettive , di referendum e ancora di montagna e banda larga. E saranno momenti di convivialità e di buon umore e fiducia, nonostante tutto . Momenti per esprimere la nostra voglia di comunità e di stare insieme.”

Il calendario definitivo sarà trasmesso al più presto, sulla stampa e sui social . (https://www.facebook.com/partitodemocratico.provinciadicuneo/ )

Ad oggi , quello che ci preme è segnalare a cittadine e cittadini, alle iscritte e agli iscritti e simpatizzanti , o anche meno, che le prossime settimane di Settembre saranno costellate di molti interessanti appuntamenti proposti del Partito Democratico.

Alleghiamo i primi tre programmi relativi alle feste di Fossano, Bra e Alba

FOSSANO (https://www.facebook.com/1562049804034915/posts/2648158415424043/ )

“IN BUONA SALUTE. Prevenzione, medicina di territorio, ospedali e R.S.A.”: di questo, e di molto altro, si parlerà alla Festa Democratica organizzata dal Circolo fossanese del Partito Democratico. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre presso la Bocciofila Autonomi in viale Ambrogio da Fossano, 12. Si inizierà alle ore 18 con un incontro sul tema indicato dal titolo, cui parteciperanno Fabio Pizzul, consigliere e capogruppo del PD in Consiglio Regionale in Lombardia, e Monica Canalis, vicesegretaria regionale del PD piemontese e consigliera regionale PD in Regione Piemonte, moderati da Patrizia Manassero, vice sindaca PD di Cuneo. Seguirà una cena di autofinanziamento, con stuzzichini, un primo piatto di pasta, anguria e una bevanda al costo di €. 15,00.

Per la partecipazione alla cena è necessario iscriversi al 3382075316 oppure scrivendo a [email protected], entro giovedì 10 settembre.

BRA https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660951710784178&id=1656392547906771

ALBA https://www.facebook.com/circolo.pd.alba/photos/a.1450341115183502/2732462680304666/?type=3&theater