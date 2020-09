Saluzzo: inaugurata la 73ª Fiera della Meccanizzazione Agricola (VIDEO E FOTO)

Ha preso il via questa mattina, sabato 5 settembre, la 73ª Fiera della Meccanizzazione Agricola, evento portante del calendario eventi del saluzzese.

Allestita all’interno del Foro Boario, luogo molto ampio, l’edizione 2020 ha tutte le caratteristiche idonee per il pieno rispetto delle normative anti Covid-19, entrate ed uscite differenziate con rilevazione della temperatura corporea ad ogni punto di ingresso.

Moltissime le persone attirate dal tradizionale appuntamento, dedicato al commercio agricolo in ogni sua sfaccettatura, dai mezzi di lavoro più articolati ai semplici macchinari manuali, con l’accompagnamento di moltissimi stand legati al mondo del lavoro e della natura.

Presenti autorità civili e politiche, sindaci dei paesi limitrofi, Regione e Provincia. “In questo momento sto provando una emozione incredibile– spiega Alberto Dellacroce (Referente Fab)- abbiamo realizzato la manifestazione grazie a coloro che hanno collaborato con noi e ci hanno permesso di mettere in atto tutto questo, solo pochi mesi fa, ci sembrava impossibile ed invece, grazie all’aiuto di tutti, oggi siamo qui”.

“E’ importante per noi avere qui presenti tutte le istituzioni, ed è bello vedere la vicinanza alle comunità locali in questi momenti, ringrazio gli amministratori e i dipendenti della Fab perché hanno saputo aspettare che evolvesse il quadro normativo con tutte le problematiche che l’attesa comportava, fino al via libera. Questo è il simbolo di un territorio coeso che facendo squadra riesce a dare un segnale di ripartenza dopo un periodo complicato, un segnale positivo di un territorio che continua ad andare avanti, a dimostrazione che la capacità di collaborare consente di fare grandi cose e questa fiera in questo momento storico ed in questo contesto, è una grande cosa” queste le parole del primo cittadino di Saluzzo Mauro Calderoni.

“Ci vuole del coraggio per affrontare le manifestazioni,– dice l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi – e la giornata di oggi ha un valore di importanza economica, la vita riparte con tutto il rispetto delle normative, ma deve ripartire. Complimenti a tutti quelli che hanno collaborato facendo gioco di squadra. Ripeto quanto sia fondamentale la collaborazione. Oggi questa fiera, rappresenta un segnale forte e chiaro, che le nostre attività vanno avanti,e ci permettono di guardare al futuro con un rinnovato ottimismo e la nostra capacità di andare avanti può essere d’esempio per tutti“.