La Langa, il mare, il vino… Con Massimo Camia settembre un mese di appuntamenti

Profumi e sapori, questo è il mix perfetto per “esplorare” nel nome del gusto l’eccellenza del ristorante Massimo Camia. In cucina al fianco dello stellato e raffinato Massimo, la figlia Elisabetta, una giovane e talentuosa promessa di continuità, mentre in sala Luciana con il figlio Iacopo, sommelier raccontano le passioni e l’elegante cucina di questo nostro magico territorio. Nel mese di settembre quattro gli imperdibili appuntamenti: il primo, il 3 settembre indurrà alla scoperta dello Champagne Perrier Jouet e la Belle Epoque; il 10 settembre invece una selezione di Alta Langa, le bolle del futuro e il pesce d’acqua dolce permetteranno una raffinata incursione nel gusto.

Il 17 settembre inziano i confronti: Cantina Damilano, i magnum dei cru annata 2009 mentre il 24 settembre Nord-sud, il Trentino Alto-Adige sfiderà in un crescendo di gusti e profumi, la Sicilia. Si conferma attraverso questo viaggio nei sapori e negli accostamenti il desiderio d’esplo- razione di Massimo Camia e della figlia Elisabetta che non dimenticano mai la tradizione ma sfidano le mode ed i gusti reinterpretando in maniera personale e assolutamente innovativa accostamenti vino-cibo, assolutamente non banali. Una cucina insomma basata su materie prime di eccel- lenza selezionate con cura e attenzione che per essere pienamente apprezzata ha bisogno anche del “misurato”e avanguardista accostamento che queste serate certamente sanno offrire.