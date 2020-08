Cortemilia, Fiera della Nocciola 2020: numeri inferiori al passato, ma nessuna sorpresa e programma ricco (FOTO E VIDEO)

La Fiera della Nocciola di Cortemilia è entrata nel vivo con un weekend dedicato ai commercianti locali e ai cibi del territorio. Diversi i banchi alimentari allestiti per le vie del centro storico, dalla prima mattinata di ieri. Salumi, formaggi e prodotti tipici della Langa hanno accompagnato la grande protagonista della manifestazione, la tonda gentile, la “nocciola più buona del mondo”.

Affluenza minore rispetto alle edizioni passate. Ma i commercianti non ne sono stati sorpresi. “Ci aspettavamo poche persone, e così è stato. Non siamo per nulla vicini ai numeri degli altri anni“, ci hanno detto alcuni di loro.

Nei prossimi giorni, la Fiera proseguirà con il ricco programma (programma completo), in attesa di un nuovo appuntamento enogastronomico. Sabato 29 e domenica 30 le bancarelle ritorneranno per le vie e nelle piazze di Cortemilia, per tutta la giornata dalle 10 fino alle 19.