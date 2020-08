Colpo di scena! Davide Aloia al Fossano!

Coup de théâtre. Si è chiuso nel modo più clamoroso il “caso” di mercato dell’estate cuneese: Davide Aloia è ufficialmente un nuovo attaccante del Fossano. Il centravanti classe 2000 era stato seguito fortemente da Bra, Derthona e, soprattutto, Saluzzo, con il quale aveva addirittura iniziato la preparazione, martedì 5 agosto, con tanto di foto di rito con mister Boschetto in divisa granata.

Sembrava fatta, quindi, per l’approdo del bomber al “Damiano” anche se la Giovanile Centallo, proprietaria del calciatore, si era affrettata a precisare che la trattativa era ancora in fase di definizione.

Oggi (7 Agosto) il colpo di scena, che premia i blues di mister Viassi: il Fossano ha infatti annunciato l’approdo di Aloia, in prestito da Centallo, in tempo per l’inizio del raduno pre-campionato, in programma nella mattinata di lunedì 10 agosto. «Quest’estate ho avuto quattro richieste dalla Serie D, mi hanno cercato anche Bra, Hsl Derthona e Saluzzo ma Fossano è sempre stata la mia prima scelta – ha commentato Aloia – C’erano stati dei contatti anche un anno fa ma non si erano concretizzati, ora sono molto felice di essere qui: ho sempre guardato con grande interesse il progetto e al fatto di lavorare con i giovani, tipico di questa società. Prime impressioni? Molto belle, ho avuto modo di parlare con il presidente Bessone, con mister Viassi e con Ezio Panero e mi sono sentito subito a mio agio».

«Il mio primo campionato in Eccellenza è stato molto positivo e spero di ripetermi nella stagione di esordio in Serie D, spero di entrare subito nell’ottica della nuova categoria e fare bene, a livello personale ma soprattutto a livello di squadra, puntiamo a fare un buon campionato. Ho sempre giocato a Centallo, se sono qua è anche grazie al mister, alla società, a Samu Parola; grazie anche a tutti i miei ex compagni, che nei quattro anni di prima squadra mi hanno sempre aiutato: è anche merito loro se sono arrivato in Serie D».

In blues, l’attaccante ritrova Leonardo Di Salvatore e Federico Clivio, suoi compagni in Rappresentativa Regionale Juniores nella stagione 2017/2018, quando Aloia partecipò alla spedizione in Abruzzo insieme ai classe ’99. Il Fossano ha contestualmente annunciato che nella mattinata di domani, sabato 8 agosto, verrà diramata la lista completa dei convocati per la preparazione che avrà inizio, come detto, il 10 agosto con ritrovo allo stadio “Angelo Pochissimo” alle 8:00.