Vicoforte ospiterà la semifinale di Miss Universe Piemonte

Riparte da Vicoforte Miss Universe Piemonte che quest’anno, a causa dell’emergenza covid-19, ha dovuto riorganizzarsi nel massimo della sicurezza, concentrando le forze in un’unica serata di semifinale.

Non solo bellezza, ma anche impegno sociale: questo è l’obiettivo della serata dedicata alle aspiranti Miss che si incontreranno venerdì 21 agosto a Vicoforte presso il ristorante “Il Groglio”, dove alle 19.45 sarà possibile cenare in attesa delle 21.30, quando la serata entrerà nel vivo con la conduzione dell’anchorman televisivo Anthony Peth.

Bruna Couture Saluzzo confezionerà gli abiti, Serim di M. Marenco si occuperà dell’intimo, mentre le Miss in gara per il titolo saranno truccate e pettinate dagli allievi della Scuola Professionale CFP di Mondovì. La location sarà allestita per l’occasione da “Parole in Fiore Vicoforte”.

Per garantire il rispetto di tutte le norme per il contenimento del Covid-19 è possibile partecipare alla cena e/o prendere parte all’evento solo previa prenotazione telefonica al numero 335/249745.

Ricordiamo che sono ancora aperti i casting! Per tutte le ragazze che volessero ancora partecipare è possibile trovare tutte le informazioni su:

www.missuniverseitaly.it

Per ulteriori informazioni telefonare a Grillante Rosalia 338/9786441

IL CONCORSO

Il concorso. istituito nel 2005, si tiene ogni anno in Italia per selezionare le rappresentanti nazionali al concorso di Miss Universo. Il presentatore televisivo Marco Ciriaci è il nuovo Patron e Direttore Nazionale di Miss Universo Italia.

Sofia Marilù Trimarco, 20 anni di Buccino (SA) è la nuova Miss Universo Italia 2019 eletta nella Finale Nazionale di Roma dello scorso 1 settembre. Sofia Marilù Trimarco ha rappresentato l’Italia nella Finale Mondiale di Miss Universo lo scorso 8 dicembre 2019 ad Atlanta negli Stati Uniti.