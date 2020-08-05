Promozione – Ecco i gironi ufficiali! Plotone di cuneesi ai nastri di partenza

Sono ben dieci le formazioni cuneesi che prenderanno il via nel campionato di Promozione 2020/2021. Il Comitato Regionale della LND Piemonte Valle d’Aosta ha diramato in data odierna la composizione dei quattro gironi con i campionati che prenderanno il via il 27 settembre e termineranno il 9 maggio.
Ecco i gironi ufficiali:
GIRONE A: ARONA CALCIO – BIANZE – BRIGA – BULE’BELLINZAGO – CALCIO VOGOGNA – CHIAVAZZESE 75 – CITTA’ DI COSSATO – DORMELLETTO – FC VIGLIANO POLISPORTIVA – JUVENTUS DOMO – OMEGNA 1906 – PIEDIMULERA – SANTHIA 1903 – SIZZANO – SPARTA NOVARA – VALDUGGIA CALCIO
GIRONE B: ALPIGNANO – BARCANOVA CALCIO – BSR GRUGLIASCO – CARRARA 90 – CASELLE CALCIO – IVREA BANCHETTE – IVREA CALCIO ASD – LASCARIS – PIANEZZA – POL.AD UNION BB VALLESUSA – QUINCINETTO TAVAGNASCO – RIVAROLESE 1906 S.R.L. –
SANMAURO – SPORTIVA NOLESE – TORINESE 1894 ASD – V.D.A. CHARVENSOD – VALDRUENTO – VOLPIANO
GIRONE C: AZZURRA – BUSCA 1920 A R.L. – C.S.F. CARMAGNOLA – CARIGNANO A.S.D. – CAVOUR – CHERASCHESE 1904 – INFERNOTTO CALCIO – NICHELINO HESPERIA – PANCALIERICASTAGNOLE – PEDONA BORGO S.D. – POLISPORTIVA MONTATESE – SCARNAFIGI – SOMMARIVA PERNO – VALLE VARAITA CALCIO – VILLAFRANCA – VILLARBASSE
GIRONE D: ARQUATESE VALLI BORBERA – ASCA – BACIGALUPO – CALCIO NOVESE – CIT TURIN LDE – GAVIESE – LUESE – MIRAFIORI A.S.D. – OVADESE – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. – PRO VILLAFRANCA – SAN GIACOMO CHIERI – SANTOSTEFANESE