Promozione – Ecco i gironi ufficiali! Plotone di cuneesi ai nastri di partenza

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Sono ben dieci le formazioni cuneesi che prenderanno il via nel campionato di Promozione 2020/2021. Il Comitato Regionale della LND Piemonte Valle d’Aosta ha diramato in data odierna la composizione dei quattro gironi con i campionati che prenderanno il via il 27 settembre e termineranno il 9 maggio.

Ecco i gironi ufficiali:

GIRONE A: ARONA CALCIO – BIANZE – BRIGA – BULE’BELLINZAGO – CALCIO VOGOGNA – CHIAVAZZESE 75 – CITTA’ DI COSSATO – DORMELLETTO – FC VIGLIANO POLISPORTIVA – JUVENTUS DOMO – OMEGNA 1906 – PIEDIMULERA – SANTHIA 1903 – SIZZANO – SPARTA NOVARA – VALDUGGIA CALCIO

GIRONE B: ALPIGNANO – BARCANOVA CALCIO – BSR GRUGLIASCO – CARRARA 90 – CASELLE CALCIO – IVREA BANCHETTE – IVREA CALCIO ASD – LASCARIS – PIANEZZA – POL.AD UNION BB VALLESUSA – QUINCINETTO TAVAGNASCO – RIVAROLESE 1906 S.R.L. –
SANMAURO – SPORTIVA NOLESE – TORINESE 1894 ASD – V.D.A. CHARVENSOD – VALDRUENTO – VOLPIANO

GIRONE C: AZZURRABUSCA 1920 A R.L. – C.S.F. CARMAGNOLA – CARIGNANO A.S.D. – CAVOUR – CHERASCHESE 1904INFERNOTTO CALCIO – NICHELINO HESPERIA – PANCALIERICASTAGNOLE – PEDONA BORGO S.D.POLISPORTIVA MONTATESESCARNAFIGISOMMARIVA PERNOVALLE VARAITA CALCIO – VILLAFRANCA – VILLARBASSE

GIRONE D: ARQUATESE VALLI BORBERA – ASCA – BACIGALUPO – CALCIO NOVESE – CIT TURIN LDE – GAVIESE – LUESE – MIRAFIORI A.S.D. – OVADESE – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. – PRO VILLAFRANCA – SAN GIACOMO CHIERI – SANTOSTEFANESE

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