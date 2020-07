Mondovì: convocato per Venerdì 31 Luglio il Consiglio Comunale

Si riunirà venerdì 31 luglio 2020 alle ore 18 il Consiglio Comunale di Mondovì, convocato nella Sala consiliare al primo piano del palazzo comunale.

Undici i punti all’ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la relazione sull’attività associativa e istituzionale del Circolo delle Idee, seguiranno le comunicazioni dell’Assessore all’Istruzione in merito al Piano Scuola 2020-2021; l’approvazione dei provvedimenti in merito ai regolamenti per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e non tributarie; l’approvazione dei provvedimenti in merito al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti; le modifiche al regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti, Speciali, d’Indagine, di Controllo e di Garanzia; l’approvazione del piano finanziario 2020 per la determinazione del tributo Tari; l’approvazione delle tariffe Tari anno 2020; i provvedimenti in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; la controdeduzione all’osservazione pervenuta e l’approvazione del progetto definitivo della variante parziale n.26 al Piano Regolatore e l’acquisizione di terreni privati per la realizzazione del primo lotto del marciapiede in via Sant’Anna.

La seduta verrà trasmessa in streaming sulla pagina facebook “Città di Mondovì” e sul sito internet istituzionale.