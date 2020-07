Atletico Racconigi: “Un’avventura meravigliosa” in Prima Categoria e per il progetto 2020/2024 (VIDEO e FOTO)

Un’avventura meravigliosa.

Questo il motto in casa Atletico Racconigi: ieri sera, allo stadio “Graziano Trombetta”, sono stati presentati la nuova stagione sportiva e (soprattutto) l’ambizioso progetto 2020/2024. Vincere il campionato di Prima Categoria 2020/2021 e approdare in Eccellenza entro il 2024, questi gli obiettivi del club racconigese, presieduti dalla “new-entry” Livio Costamagna, affermato imprenditore.

Non solo un progetto “di campo” ma, anche, infrastrutturale e di marketing: sarà riqualificato lo stadio “Trombetta”; un’eccellenza tecnica e sportiva con vision (diventare un riferimento sportivo del territorio, per la crescita e la formazione equilibrata di ragazzi e ragazze attraverso il calcio) e mission (partecipare e vincere nei campionati giovanili, di Prima Categoria, Promozione, Eccellenza, conquistando la simpatia dei racconigesi, dei cuneesi e dei piemontesi); la campagna di crowdfunding donation con Extrafin SpA (l’Atletico Racconigi è la prima società in Piemonte a sceglierla). Per rafforzare il Settore Giovanile, da pochi giorni è ufficiale la sinergia con il Milan: l’Atletico Racconigi è Scuola Calcio Milan Academy. Alla partecipata serata di ieri (il pubblico intervenuto è stato omaggiato con la mascherina brandizzata dalla società racconigese ndr), tra gli altri erano presenti il sindaco Valerio Oderda e l’ex difensore centrale del Torino (classe 1956) Giuseppe Pallavicini.

Presente, anche, una folta delegazione delle giovanili e della Prima squadra: il team di Prima Categoria si è notevolmente rinforzato e, come già sottolineato, si è candidato per la vittoria del campionato. Il direttore sportivo Francesco Pisano ha messo a segno colpi di spessore, per la rosa allenata dal confermatissimo Andrea Bongiovanni: Marco Gala, Luca Fraccon, Manuele Barison, Samuele Caristo, Alessandro Nardi, Mauro Sciarpa, Alex Caricato e Francesco Pagnotta. Prima squadra che si radunerà il prossimo 31 agosto, per l’inizio della preparazione. Gli ingredienti ci sono tutti, l’Atletico Racconigi ha fame e voglia di successi!