Aisone: nuova gestione per la Taverna delle Grotte

Martedì 7 luglio riapre la Taverna delle Grotte di Aisone. La struttura delle Aree Protette Alpi Marittime è stata affidata in gestione alla signora Enrica Borra, residente in paese e donna con lunga esperienza in attività del settore.

L’inaugurazione della nuova conduzione e dei locali rinnovati della Taverna è domenica 5 luglio, alle ore 17.

Aisone, tra pochi giorni, tornerà ad avere il suo negozio di alimentari e prodotti vari garantendo, come voluto dall’ente e dal Comune, un servizio utile per gli abitanti e per i turisti.

Nella struttura si troveranno anche prodotti di gastronomia e carne. Accanto al punto vi è il locale bar e tavola calda. Gli allestimenti di questo sono stati realizzati con lo scopo di informare e divulgare al pubblico la presenza e le peculiarità del sito archeologico delle Grotte di Aisone. L’area, recentemente compresa dalla Regione Piemonte entro i confini di una nuova Riserva naturale, è stata frequentata sin dal Neolitico e rappresenta la più antica testimonianza della presenza umana nelle Alpi sudoccidentali.

Pannelli, copie di utensili e oggetti costruiti da archeologi sperimentalisti e soprattutto la riproduzione di quello che doveva essere il piano di calpestio di una delle grotte (riparo 10) studiate dagli archeologi fa scoprire i modi di vita durante la preistoria.

Per la visita del sito archeologico e della Riserva naturale, in questi giorni, è terminata la sistemazione del sentiero delle Grotte che a breve sarà attrezzato con pannelli informativi.

Allestimenti della Taverna e lavori sul sentiero sono stati realizzati dal programma Interreg V-A 2014-2010 progetto Alcotra TRA[ce]S -Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud per favorire la cooperazione, la conoscenza relative l’archeologia dell’area transfrontaliera tra Italia e Francia e lo sviluppo di un turismo culturale e sostenibile.

La Taverna delle Grotte nel periodo di alta stagione sarà aperto con orario continuato 8-20. Il giorno di riposo settimanale è il lunedì.

cs