Due escursioniste scivolano lungo una scarpata a Pezzolo Valle Uzzone: salvate

I Vigili del Fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti ieri pomeriggio a Pezzolo Valle Uzzone per soccorrere due escursioniste in difficoltà lungo una scarpata dove erano scivolate e dalla quale non riuscivano più a risalire.

Le squadre di Alba e S.Stefano Belbo sono intervenute via terra mentre, via aria, l’elicottero “Drago” del reparto volo Piemonte. Gli operatori Saf (Speleo Alpino Fluviali) giunti dalla centrale di Cuneo, con utilizzo di corde ed imbraghi, hanno riportato le due donne e i loro cani in luogo sicuro per poi essere imbarcate sull’elicottero.