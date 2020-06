Villanova Mondovì: conto alla rovescia per ‘Dialoghi Eula Extra’

Meno sette giorni al lancio ufficiale del primo appuntamento dei ‘Dialoghi Eula Extra’, il format smart del ‘festival della buona politica’ organizzato dal Comune di Villanova Mondovì. Un esordio di altissimo livello, grazie alla partecipazione dell’ex ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, figura di spicco dell’agone politico nazionale con un passato ai vertici di alcune delle più autorevoli istituzioni internazionali, dall’OCSE al Fondo Monetario Internazionale. Per l’occasione la storica location dei ‘Dialoghi Eula’, l’antica chiesa di Santa Caterina, ‘iperconnessa’ grazie al recente accordo siglato dall’Amministrazione comunale con Tiscali, verrà adibita a sede della regia tecnica: dal gioiello trecentesco del borgo medievale di Villavecchia verranno, infatti, trasmesse le immagini in diretta dell’evento.Sempre in Santa Caterina sarà presente il moderatore dell’intervista, ufficializzato dall’organizzazione proprio in queste ore: si tratta del villanovese Luca Regis, professore associato della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino. Accademico ‘under 40’, Regis può vantare numerose collaborazioni con diversi atenei italiani e stranieri, e l’importante incarico di Executive Director del Long-Term Investors, think thank creato nel 2004 dall’iniziativa congiunta dell’Università di Torino ed alcuni dei maggiori player a livello nazionale operanti nel settore finanziario che offre percorsi di specializzazione di altissimo profilo.

«Ci fa piacere confermare anche per il primo appuntamento del nuovo format quello che è ormai diventato un marchio di fabbrica dei Dialoghi – afferma Fulvio Bersanetti, direttore scientifico del festival –. La presenza del prof. Regis, villanovese d’adozione, è il segno di una manifestazione che continua a guardare lontano senza mai perdere contatto con le proprie radici. Un legame con il territorio e la comunità che va oltre l’obbligata lontananza fisica da Santa Caterina. La saggezza di Pier Carlo Padoan ci condurrà nel mondo del post coronavirus. Insieme a lui e grazie a lui cercheremo di capire cosa ci attende nei prossimi mesi ed anni. L’emergenza sanitaria sembra ormai in via di superamento, tuttavia siamo ancora nel bel mezzo della tempesta della recessione economica. Quando ne usciremo? E soprattutto come ne usciremo?».

Il collegamento ‘live’ è in programma alle ore 18 di lunedì 15 giugno 2020. La diretta sarà disponibile sulle pagine Facebook del Comune di Villanova Mondovì e sul canale Youtube ‘Villanova Mondovì – CN, Turismo e Manifestazioni’.

Sempre attraverso i canali social sarà possibile interagire in tempo reale con Padoan e Regis: gli ospiti risponderanno ad alcune delle domande poste dal pubblico in collegamento.

Luca Regis è professore associato presso il Dipartimento di Economia e Statistica

dell’Università degli Studi di Torino dove è titolare dei corsi accademici in Additional IT

Training (Quantitative Finance and Insurance), Matematica Finanziaria e Attuariale

(Corso di Laurea in Matematica per la Finanza e l’Assicurazione) e Quantitative Risk

Management (Quantitative Finance and Insurance). Dopo aver conseguito la laurea in

Scienza delle Finanze (Università di Torino, 2006) ha ricoperto il ruolo di Visiting

Scholar presso l’Università di Parigi 6 e l’Ecole Polytechnique (2008/2009)

completando il Dottorato di ricerca in Economia (Università di Torino) nel 2011 con la

tesi ‘Tre saggi di finanza e scienze attuariali’. Attualmente Luca Regis è direttore

esecutivo del Long-Term Investors, think thank del Collegio Carlo Alberto che si

occupa di promuovere gli investimenti a lungo termine nell’economia reale, fornendo

dati e studi per alimentare il dialogo tra investitori e policy maker.

