Coronavirus: a Cuneo 128 attualmente positivi. Prorogata fino al 14 giugno l’area pedonale di Viale Angeli

Si è riunito anche oggi (giovedì 28 maggio) il Centro Operativo Comunale. A Cuneo sono 354 le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza, di chi 172 guarite e 54 purtroppo decedute (dati aggiornati a ieri). L’emergenza quindi non è finita, è importante continuare a essere responsabili e attenti ad osservare le misure di prevenzione per evitare di aggravare ulteriormente la situazione.

A tal proposito si comunica che, in ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto . L’Ordinanza completa, che prevede alcune esclusioni, è pubblicata sul sito del Comune di Cuneo nella sezione dedicata all’emergenza Covid-19 http://www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo.html#c34949.

Si segnala inoltre che è stata prorogata fino a domenica 14 giugno, la chiusura al traffico di Viale Angeli (nel tratto tra Corso Brunet e il Santuario degli Angeli). Rimangono in vigore le consuete modalità di fruizione: runner e ciclisti lungo le corsie stradali nelle due direzioni di marcia, pedoni nei controviali e sui marciapiedi. Mercoledì 3 giugno alle 17.30, la Commissione Mobilità si riunirà per valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine della chiusura.

Sempre in tema viabilità, a partire da martedì 2 giugno e per tutti i martedì di mercato, l’area taxi sarà trasferita alla testata di Piazza Galimberti compresa tra Via Savigliano e Via Roma.

Si ricorda ai cittadini che il mercato extralimentare di venerdì 29 maggio e la mostra-mercato “Trovarobe” di sabato 30 maggio si svolgeranno provvisoriamente in Piazza Galimberti. Operatori e clienti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, sia nelle aree mercatali che nei luoghi di attesa per l’accesso.

Numeri utili e informazioni di servizio

Il numero unico 0171.44.44.44 è attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Per le richieste dei Buoni Spesa è sempre operativo il numero telefonico 0171-444.700 (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30). Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato sul sito istituzionale.

