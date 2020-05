Fase Due, 20 marzo: RIVEDI LA DIRETTA dalle città della Granda

Terzo giorno di questa effettiva Fase Due anche in provincia di Cuneo: un 20 maggio importante per il tessuto commerciale della Granda, in quanto da oggi ripartono in tutto il Piemonte i mercati extra-alimentari. IDEAWEBTV ha documentato con i nostri inviati in diretta la situazione da alcune delle principali città della provincia (Cuneo, Fossano, Alba, Mondovì e Saluzzo) per fare il punto della situazione e della risposta di cittadini e commercianti in questa delicata fase di transizione verso un progressivo ritorno, si spera, alla normalità.

RIVEDI LA DIRETTA