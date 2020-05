Torna lo stage internazionale per allenatori di calcio con l’ASD Sant’Albano

– Blocco settimanale come da programma (2 giorni, 4 ore): 30 euro

La durata complessiva sarà di 12 ore di diretta web, divise in 6 serate spalmate su 3 settimane. Tutti i giovedì e venerdì a partire dal 21 Maggio 2020 al 6 Giugno 2020, sempre alle 20:45 comodamente a casa vostra (collegamento dalle 20:30), sulla piattaforma Microsoft Teams.

Lo “ STAGE INTERNAZIONALE PER ALLENATORI DI CALCIO ” è ormai da 12 anni un punto di riferimento per tutti quegli Allenatori e Istruttori che tengono particolarmente alla propria formazione e che ritengono che solo grazie alle dinamiche di aggiornamento e di confronto tutto il “nostro” movimento possa crescere e migliorare al fine di fornire quella “preparazione, professionalità e competenza” che i giovani calciatori che vengono loro affidati meritano di ricevere.

Riportiamo anche le parole della società e del co-organizzatore fossanese.

CURTI MARCO (Vice Presidente ASD Sant’Albano):

“Siamo orgogliosi, come società, di poter ospitare per il secondo anno consecutivo lo Stage Internazionale, l’anno scorso sul nostro campo e quest’anno in modalità WEBINAR al passo con i tempi del Coronavirus.

Abbiamo scelto di metterci ancora una volta in gioco, perché nello Stage ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo ora, ci crederemo sempre.

Riprogrammare un evento del genere in poco più di 15 giorni ha richiesto uno sforzo ed un impegno a tempo pieno non inferiore a quello profuso nelle passate edizioni, al fine di proporre un’offerta formativa di altissimo livello, che tutti gli istruttori partecipanti meritano.

Crediamo fortemente nella formazione, per i nostri mister ed i nostri ragazzi oltre per i tanti istruttori che stiamo della zona delle tante società amiche.

Non possiamo non ricordare a completezza dell’offerta formativa le 3 serate gratuite con Daniele TACCHINI (ex Carpi e Lecco), Enrico BATTISTI (Pescara) e Manuel RIMASSA (Genoa), vere e proprie appendici e parti stesse dello Stage Internazionale che rendono ancor più chiara l’idea che, seppur nella difficoltà del momento, abbiamo mantenuto un profilo del corso di altissimo livello.”

SERGIO BOSCARINO:

“Quando ci si mette a tavolino ad organizzare uno Stage di questo livello ci si appoggia ad amici con i quali ci si è confrontati in anni di calcio professionistico e con i quali si è instaurato un consolidato rapporto di stima reciproca.

Man mano che parlavo con i Relatori ci orientavamo sempre più verso un’offerta didattica a 360° gradi in modo da poter essere grande di interesse ad Allenatori, Istruttori, Preparatori Atletici, Responsabili di Settore Giovanile e Direttori Sportivi.

Con Gabriele Gervasi (Genoa U17) abbiamo deciso di parlare della costruzione della seduta di allenamento in funzione della partita, mentre con Filippo Galli (ex Responsabile del Milan e ora al Settore Tecnico con Demetrio Albertini) ho concordato di presentare e sviluppare la sua idea di Settore Giovanile .

Con Alessandro Spugna (Juventus Women Primavera), proseguiremo il discorso iniziato anni fa sui campi da gioco quando era allenatore al Torino, sulla costruzione del gioco dal basso.

Renderanno gustoso il confronto i Tecnici stranieri come Hector Bracamonte (ex giocatore Boca Juniors con cui ha vinto una Coppa Libertadores) che ci rivelerà i segreti del Boca Juniors il miglior settore giovanile d’America, mentre sempre dall’Argentina Sebastian e Fernando Lopez (Estudiantes SL) ci mostreranno come interagiscono Allenatore e

Preparatore Atletico nella costruzione della seduta di allenamento.

Autentica chicca la serata concordata con Franc Artiga (Barcellona U19) neo Campione di Spagna, perché darà vita ad un dibattito domanda/risposta al fine di dare la possibilità agli allenatori di ricevere consigli e proposte da un professionista di assoluto valore internazionale”.