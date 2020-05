Busta sospetta al Governatore del Piemonte Alberto Cirio

Il presidente Stefano Allasia, a nome di tutti i gruppi del Consiglio regionale, esprime solidarietà al Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e a tutto il suo staff per la busta sospetta recapitata, questa mattina, presso la sua segreteria in piazza Castello: “Spero che si tratti del solito stupido mitomane, in una situazione di emergenza come quella attuale sarebbe grave che qualcuno cercasse di generare panico“.