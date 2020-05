Cordoglio a Beinette per la scomparsa del commerciante Francesco Gastaldi

Molta costernazione (che è difficile da esprimere in questi giorni di isolamento ed emergenza sanitaria), ha sollevato, a Beinette, la scomparsa di Francesco Gastaldi, settantanovenne.

Vedovo da molti anni, uomo colto, laureato in economia e commercio, era noto per essere stato proprietario di uno storico negozio di abbigliamento beinettese, nella centrale Via Roma. Vendeva completi da uomo di grande qualità… Lascia i figli Elisabetta, Fulvio e Marco ed i nipoti. Gli son stati vicini sin in fondo. Il «tiletto», datato 26 aprile, è stato esposto dopo il funerale nel cimitero di Beinette.