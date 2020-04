La città di Alba ha celebrato il 25 Aprile in streaming

Emozionante debutto del canale YouTube della città di Alba con le celebrazioni del 25 aprile tenutesi nella mattinata.

Dopo il minuto di silenzio davanti al Palazzo comunale assieme al presidente del consiglio Domenico Boeri, il sindaco Carlo Bo ha deposto una corona d’alloro commemorativa sul monumento dedicato ai “Ventitré giorni della città di Alba”, di Umberto Mastroianni, in Piazza Rossetti, di fronte alla sede del Centro Studi “Beppe Fenoglio”.

In diretta streaming si è poi tenuta la videoconferenza sul tema della Liberazione, aperta dall’intervento del presidente Boeri, seguito dalle sentite riflessioni personali di numerosi consiglieri comunali (Fabio Tripaldi, Anna Chiara Cavallotto, Mario Sandri, Olindo Cervella, Daniele Sobrero) e dell’assessore alla cultura e alle pari opportunità Carlotta Boffa. Dopo i contributi dei più giovani rappresentanti in consiglio, Ester Marello e Lorenzo Barbero, ha chiuso il primo cittadino.

Dichiara il Sindaco di Alba Carlo Bo: “La città di Alba, medaglia d’oro al valor militare, nel rispetto delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ha celebrato la Liberazione in un modo diverso dal solito, ma molto accorato. Ringrazio il Presidente Boeri per l’iniziativa che ha permesso di creare un evento emozionante e molto partecipato, in cui ognuno ha dato un contributo per commemorare questa importante ricorrenza. Dobbiamo per sempre ringraziare chi ha lottato durante la guerra per regalarci un mondo di libertà, giustizia e democrazia e prenderli ad esempio per fare ogni giorno, a nostra volta, la cosa giusta. Viva l’Italia libera!”