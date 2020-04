Bra: altri due cittadini guariti dal Covid-19 e un’importante anticipazione sul tema mercati

"Mercoledì prossimo, 29 aprile, in piazza XX Settembre e piazza Spreitenbach, riprenderà il mercato per i soli generi alimentari, come previsto dalle normative. Sabato 2 maggio, invece, in piazza Giolitti per i produttori. Saranno mercati attentamente presidiati, dalla Polizia Municipale e da volontari, per regolarne l'afflusso"

Altri due cittadini braidesi sono stati dichiarati guariti dal virus, come annunciato dal sindaco braidese Gianni Fogliato e come da comunicazione ufficiale dell’ASL CN2.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il primo cittadino è intervenuto telefonicamente nella diretta di Radio Braontherocks, per il consueto aggiornamento sull’emergenza Covid-19 a Bra. Fogliato ha, anche, trattato il tema mercati, dando un’importante anticipazione: le “ripartenze” di mercoledì 29 aprile e di sabato 2 maggio.

“Siamo nei giorni più importanti, quelli decisivi, per la lotta al virus. Anticipo una novità, frutto di un incontro con l’Ascom ed i rappresentanti dell’associazione ambulanti. Mercoledì prossimo, 29 aprile, in piazza XX Settembre e piazza Spreitenbach, riprenderà il mercato per i soli generi alimentari, come previsto dalle normative. Sabato 2 maggio, invece, in piazza Giolitti per i produttori. Saranno mercati attentamente presidiati, dalla Polizia Municipale e da volontari, per regolarne l’afflusso. Gli stessi ambulanti ci hanno garantito la collaborazione per il distanziamento necessario, presso i loro banchi. Ricordo che, al mercato, può recarsi un solo componente per famiglia. Vogliamo dare un segnale alla città, gli uffici hanno lavorato intensamente per fare in modo che potessimo mettere in piedi queste ripartenze. Inoltre, siamo al lavoro per delineare l’intera attività mercatale braidese, in attesa delle disposizioni nazionali“, ha detto il sindaco.

Facendo riferimento alla mappa del Piemonte sul Covid-19 (aggiornata alle 8,45 di questa mattina), sono 102 i totali positivi a Bra: la fonte dati da cui sono derivati gli indicatori, espone i cittadini positivi per Comune di domicilio e, dunque, non differenzia il numero di residenti.