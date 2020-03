Marene: nessun nuovo positivo al Coronavirus. La sindaca Barbero: “Stiamo a casa per salvaguardare la salute”

Notizia positiva ad oggi a Marene, arriva dalla prima cittadina Roberta Barbero, che per il primo giorno, dopo quattro lunghi giorni, comunica che non ci sono nuovi pazienti positivi, e ci tiene a fare alcuni ringraziamenti.

“Ringraziamo l’ordine medico e gli infermieri, da parte delle famiglie con pazienti positivi al Coronavirus, non solo per la professionalità dell’operato, ma anche per l’assistenza che loro danno alle famiglie contattandole e donando un supporto, grazie anche ai bambini che hanno colorato Marene con i mille arcobaleni colorati“.

In aggiunta poi, la prima cittadina, Barbero, ci tiene a precisare che: “Ad oggi nessuna sanificazione stradale è avvenuta, perché non indicato dalla Regione Piemonte, nel momento in cui ci daranno indicazioni diverse allora prenderemo in considerazione il tutto“.