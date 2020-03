Mondovì, scuola e Covid-19: la didattica online raccontata dagli studenti (VIDEO)

La scuola ai tempi del Coronavirus: distanti, ma uniti grazie ad Internet. Come già in molte altre scuole del Piemonte, anche nei licei di Mondovì è stato implementato fin da subito l’utilizzo del registro elettronico, per portare avanti la didattica nelle varie classi.

Come ci ha spiegato telefonicamente il Dirigente Scolastico dei licei “Vasco-Beccaria-Govone”, Bruno Gabetti: «Oltre al registro elettronico, che è stato potenziato, i docenti da questa settimana lavoreranno soprattutto attraverso la piattaforma Moodle, in modo da poter offrire lezioni frontali online agli studenti e poter continuare a lavorare nel migliore modo possibile».

Il Coronavirus sta cambiando molte delle nostre abitudini, ne stiamo tristemente testimoni, ma, come ha detto il Premier Conte, “L’Italia non si ferma” e neanche Ideawebtv.it: per farvi scoprire come funziona la didattica online alcuni ragazzi, da noi contattati, sono diventati reporter per spiegarci come funziona la piattaforma Moodle e come si svolgono le lezioni.

Guardate i video che hanno realizzato…

Come si svolge una lezione di Storia? Ce lo mostra Camilla, una delle rappresentanti della 5^ Liceo Linguistico…

Ideawebtv.it ringrazia il Dirigente Scolastico, i ragazzi e i loro insegnanti per i video