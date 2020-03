Emergenza Coronavirus: le nuove disposizioni nel Comune di Ceresole d’Alba

Si allegano il DPCM dell’ 11 Marzo 2020 e i precedenti del 9 e 8 Marzo 2020. Si invita la cittadinanza e le attività a prenderne visione e a rispettarne scrupolosamente le disposizioni Si invita la cittadinanza a ridurre allo stretto indispensabile i movimenti .

Le attività produttive aperte sono tenute ad adottare e recepire tutte le prescrizioni del DPCM 11 Marzo 2020 per tutelare la salute dei dipendenti. Sono consentiti gli spostamenti per lo svolgimento delle attività lavorative purchè siano certificati o per motivi sanitari. Tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c’è anche la spesa per generi alimentari. Ogni altro spostamento che non sia necessario e urgente sarà vietato.

In tutta Italia i negozi e locali saranno chiusi fino al 25 marzo. Sono garantiti i servizi essenziali, alimentari e farmacie. Aperti anche benzinai, tabacchi, servizi bancari, assicurativi, postali. L’elenco delle attività è contenuto nel DPCM 11 Marzo allegato. Si informa che la sospensione delle attività didattiche ed educative presso le Scuole elementari e medie, l’Asilo Infantile Artuffi e il Micronido “Zucchero Filato” è prolungata fino al 3 Aprile.

Sono sospese tutte le attività sportive di ogni ordine e disciplina sia nei luoghi pubblici che privati. L’impianto sportivo Massimo Guerini è chiuso fino a data da destinarsi. Sono sospesi tutti gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli sia in luogo pubblico che privato. Si informa sono chiuse la Biblioteca Civica e sospese le aperture del centro giovani Strike Up. L’accesso agli uffici comunali potrà avvenire prenotando l’accesso al numero 0172.574135 o tramite mail a [email protected] .

A partire da lunedì 9 marzo sono sospese tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali, le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresimali. I funerali potranno essere svolti in forma privata con la preghiera di commiato fatta all’aperto in cimitero. In generale è necessario evitare assembramenti e occasioni di contatto ravvicinato e mantenere la distanza minima di 1 metro tra le persone.

Tutte disposizioni potranno essere modificate in seguito alla variazione della situzione “CORONAVIRUS” nella Regione Piemonte.