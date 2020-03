Cirio positivo al Coronavirus: anche Chiara Gribaudo in autoisolamento

Dopo l’accertamento della positività del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al Coronavirus, sono diversi gli esponenti politici costretti all’autoisolamento per 14 giorni, causa contatti recenti con il governatore.

Dopo Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, e Vincenzo Bezzone, sindaco di Ceva, è arrivato l’annuncio anche da parte del Parlamentare cuneese del PD Chiara Gribaudo, presente ad uno degli ultimi incontri in Regione.

“Care tutte e cari tutti, anche io, come alcune colleghe e alcuni colleghi, devo stare in autoisolamento per 14 giorni. – così Gribaudo sulla propria pagina Facebook – Così mi ha comunicato L’Unità di crisi del Piemonte a seguito dell’incontro, a cui ho partecipato, in Regione, con il Presidente Cirio, positivo al Coronavirus. A questo proposito, anche da qui gli faccio gli auguri di pronta guarigione. Come immaginate, ci sentiamo spesso, perché dobbiamo lavorare tutti insieme in questo frangente. Continuo il mio lavoro da casa in contatto con il gruppo parlamentare e con il territorio. Mi raccomando, mi raccomando veramente: cercate di non uscire, state a casa. La situazione è davvero complicata. Dobbiamo ad ogni costo arrestare il contagio, usiamo tutti la testa e il buonsenso“.