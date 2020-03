Coronavirus: ritorno a scuola il 4 marzo in Piemonte. Ma la conferma arriverà solo martedì

Resta prudente la linea della Regione Piemonte sul ritorno a scuola dopo la settimana di chiusura forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo aver annunciato la ripresa delle lezioni per mercoledì 4 marzo, recependo con cautela il DPCM pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, in modo da permettere, fra lunedì e martedì, l’igienizzazione degli istituti, il Presidente Alberto Cirio ha sottolineato, nell’ultimo aggiornamento odierno, che la conferma del ritorno in classe di studenti ed insegnanti sarà solo data nella giornata di martedì: l’allerta per il covid19 infatti resta alta e, nonostante in Piemonte non esistano focolai di infezione, le istituzioni regionali attendono l’evolversi della situazione (e l’eventuale crescita o meno dei contagi accertati) per dare il via libera alle attività didattiche.

Ricordiamo che sono 50 i casi positivi al coronavirus sul territorio piemontese, di cui 37 facenti parte della comitiva di astigiani rientrati, in condizioni di sicurezza, dal soggiorno in Alassio. Presumibilmente, nel pomeriggio di martedì 3 marzo, la Regione Piemonte comunicherà la conferma della ripresa delle lezioni, a meno di un’evoluzione ed un allargarsi (speriamo di no) del contagio.

“Questa linea di maggior prudenza è stata adottata alla luce soprattutto della vicinanza con la Lombardia, la zona più colpita in Italia dal Coronavirus, con la quale c’è uno scambio di docenti e studenti significativo, e dalla necessità di contestualizzare ogni valutazione anche su questo aspetto. – sottolinea la Regione Piemonte – Il decreto del Governo consente invece la possibilità di riaprire le scuole già domani in quanto il Piemonte non è stato incluso tra le aree per le quali sono state previste misure più restrittive.

Il presidente ha quindi emanato un’ordinanza con la quale, in autonomia rispetto alle disposizioni del Governo ma comunque di concerto con il ministro della Sanità:

– ordina per i giorni 2 e 3 marzo 2020 la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;

– dispone di eseguire nei suddetti giorni, in tutti gli edifici adibiti alle attività didattiche ed educative, le misure di igienizzazione;

– demanda a successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative“.

Sussistono invece, da domani, la riapertura dei luoghi di aggregazione e la ripresa degli eventi e manifestazioni.