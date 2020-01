Schiacciato da un camion sul Terzo Valico: è il quarto morto sul lavoro in 20 giorni in Piemonte

Non si placa quella che sta diventando una vera e propria piaga per il Piemonte, in questo inizio di 2020: la morte sul lavoro.

Ieri, la quarta vittima dall’inizio dell’anno: quattro morti in appena 20 giorni. L’ultima in ordine di tempo è un autista alessandrino, schiacciato da un camion in manovra nei pressi della discarica del Terzo Valico.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto alle 17.15 di ieri, lunedì 20 gennaio, sono intervenuti 118, Spresal e Carabinieri, ma sono ancora da chiarire le dinamiche.

Proprio sette giorni fa una tragedia sul posto di lavoro aveva portato via il giovane elettricista Daniele Peroncelli, 32 anni, a Busca.