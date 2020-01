IDEA AWARDS 2019 – Ecco le 5 finaliste per il premio di MIGLIOR CALCIATRICE! VOTA SUBITO!

Si vota! Partono le votazioni anche per la sezione Calcio degli Idea Awards 2019: dopo le nomination, seguitissime, e le votazioni da parte dei giornalisti accreditati da tutta la provincia di Cuneo, ora tocca a voi. Ed iniziamo con il Calcio Femminile, svelandovi le 5 Finaliste per il Premio di Miglior Calciatrice.

Anche in questo caso, decisivi sarete voi, cari utenti di IDEAWEBTV.IT che potrete votare la vostra preferita definendo la classifica finale, il podio e le vincitrici che saranno premiate nell’attesa serata degli IDEA AWARDS 2019 (a proposito, nelle prossime settimane saranno svelati data, location ed ospiti, stiamo lavorando per voi…), attraverso il modulo che troverete a fondo articolo, replicando un meccanismo di votazione che, nell’edizione 2018, ha avuto grande successo, portando alla vittoria di Giulia Ponzio.

Si conferma fra le finaliste la detentrice del titolo, proprio Giulia Ponzio che, dopo essere salita sul gradino più alto del podio nella scorsa edizione, non ha arrestato la propria crescita. La centrocampista, infatti, si è laureata pochi mesi dopo Campionessa d’Italia con la Rappresentativa Piemonte Valle d’Aosta al TDR svoltosi nel Lazio ed ha poi compiuto il salto di categoria, in prestito, dal Racco ’86 al Pinerolo in Serie C. Un cammino che la rimette in lizza anche per quest’edizione dell’ambito premio.

Dalle Langhe, ecco l’attaccante dell’Area Calcio Alba Roero Stephanie Flou (vincitrice del premio della giuria tecnica nella passata edizione) che a suon di reti ha garantito la partecipazione ai play off della squadra langarola.

Sul podio nell’edizione 2018, resta fra le migliori 5 la giovanissima Luisa Bongiovanni che sta confermando un rendimento di alto profilo anche dopo aver abbandonato la Musiello Saluzzo in estate con destinazione Centallo. La centrocampista ex Cuneo ha anche messo da parte offerte di categoria superiore per sposare il progetto del sodalizio centallese, un progetto giovane che richiede tempo.

Fa capolino per la prima volta nella finale degli Idea Awards la centrocampista classe 1994 Emanuela Bianco che ha diviso il 2019 indossando le maglie di Saviglianese prima e Pinerolo poi. Dopo una lunga militanza nel “Saluzzo dei miracoli” molti cambi di casacca ed un rendimento che è tornato di spessore in questo 2019.

Prima storica finalista proveniente da una formazione Juniores, quella del Fossano, è la centrocampista offensiva classe 2000 Carlotta Ferro che, dopo il percorso nelle giovanili con le casacche di Alba e Cuneo, ha passato due anni tra le fila della Juventus FC nella squadra Primavera con la quale ha vinto il 1° Torneo di Viareggio Femminile. In estate un ambizioso Fossano l’ha presa in prestito garantendosi qualità ed esperienza che, al momento, valgono il secondo posto nel campionato Juniores.

Ora la scelta sta a voi, gentili e affezionati lettori di IDEAWEBTV.IT! VOTATE NEL MODULO di seguito, scegliendo la vostro preferita, per definire la vincitrice che sarà premiata sul palco degli IDEA AWARDS 2019, condividendo l’articolo per permettere a tutti di votare e… passate parola!