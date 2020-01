Cambiamenti climatici e agricoltura, aperte le iscrizioni per il modulo formativo “Innovazione in orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura”

Giovedì 23 gennaio, dalle ore 9 alle 13,30, presso la Casa del Fiume (via Porta Mondovì 11 A, Cuneo) si terrà il secondo modulo del corso “Cambiamenti climatici e agricoltura, organizzato nell’ambito del progetto Interreg Alcotra “CClimaTT – Cambiamenti climatici nel Territorio Transfrontaliero”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. L’iniziativa è promossa dal Parco fluviale Gesso e Stura in collaborazione con il Centro di Competenza per l’Innovazione in Campo Agro-ambientale Agroinnova e con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Cuneo e del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Cuneo

Il coordinamento scientifico è curato da Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova.

I lavori del secondo modulo, “Innovazione in orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura” si apriranno con la relazione di Monica Mezzalama della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che tratterà della gestione delle malattie fungine per un’agricoltura sostenibile. Seguirà l’intervento di Paola Battilani, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, su come cambia la gestione del mais con i cambiamenti climatici. Si passerà dunque al tema dell’impiego di fitotroni per lo studio dei cambiamenti climatici su patogeni di colture agricole con Giovanna Gilardi di Agroinnova. Infine, sarà Luciana Tavella, docente di Entomologia generale e applicata presso l’Università di Torino, ad affrontare la gestione dei nuovi fitofagi emergenti, presentando due casi studio su nocciolo e orticole.

Il modulo si rivolge alle aziende, agli addetti, ai tecnici e ai ricercatori che operano nei settori dell’orticoltura, cerealicoltura e corilicoltura.

La partecipazione all’evento è gratuita. È consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0171 444 566.

Per gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi, la partecipazione al modulo darà diritto a 0,50 CFP con SDAF 02.

Per gli iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Cuneo, la partecipazione è valida come riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP).

Gli eventi formativi “Cambiamenti climatici e agricoltura” sono parte del programma di attività di divulgazione del progetto “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero”, mirato a informare e formare sulle possibili azioni per la mitigazione e l’adattamento a cui la società nel suo complesso – istituzioni, mondo economico, cittadini – è chiamata a contribuire. Il Parco fluviale Gesso e Stura, capofila del progetto, gestisce le attività in partenariato con la Regione Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime in Italia e i Parchi nazionali del Mercantour e degli Ecrins in Francia.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Giovedì 23 gennaio 2020

La Casa del Fiume (via Porta Mondovì 11 A) – CUNEO

INNOVAZIONE IN ORTICOLTURA, CEREALICOLTURA E CORILICOLTURA

Ore 9,00 Registrazione e saluti

Ore 9,30 Monica Mezzalama – Agroinnova e DISAFA, Università degli Studi di Torino

Frumento? La gestione delle malattie fungine per un’agricoltura sostenibile

Ore 10,30 Paola Battilani – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Come cambia la gestione del mais con i cambiamenti climatici

Ore 11,30 Giovanna Gilardi – Agroinnova, Università degli Studi di Torino

Impiego dei fitotroni per lo studio dei cambiamenti climatici su patogeni di colture orticole

Ore 12,30 Luciana Tavella – DISAFA, Università degli Studi di Torino

La gestione dei nuovi fitofagi emergenti: due casi studio su nocciolo e orticole

Ore 13,30 Conclusioni

ISCRIZIONI

Parco fluviale Gesso e Stura – Comune di Cuneo

Tel. 0171 444 566

[email protected]