AGGIORNAMENTO – Bagnolo Piemonte, bufera di vento a Montoso: 120 persone bloccate in auto e sulle piste (FOTO)

AGGIORNAMENTO ore 16.30 – Sono 120 le persone attualmente bloccate ed in difficoltà a Montoso (Bagnolo Piemonte), a causa per la bufera di vento e neve abbattutasi sulla strada per Rucas e sulle piste da sci. Sul posto, al lavoro, oltre a Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, anche i Volontari dell’AIB, che stanno procedendo al taglio delle piante per sgomberare la strada. Fortunatamente, al momento, non risultano persone rimaste ferite.

AGGIORNAMENTO ore 13.40 – Massiccio intervento di Vigili del Fuoco e 118 (con auto medica ed ambulanza di base) in Valle Po, a causa di una bufera di vento, verificatasi sopra Bagnolo Piemonte, fra Montoso e Rucas, che ha bloccato 40 persone, nel tentativo di tornare a valle, all’interno delle loro auto.

Le operazioni sono in corso per permettere a tutte le persone coinvolte (ci sono anche dei bambini) di riscendere a valle indenni: nonostante il forte spavento, non risultano feriti.