“Destini incrociati” chiude con gli spettacoli dal vivo dei detenuti di Saluzzo e Pesaro

Ultima giornata di appuntamenti oggi – sabato 14 dicembre – per la VI edizione della rassegna nazionale di teatro in carcere “Destini incrociati”, per la prima volta in Piemonte, in provincia di Cuneo. Dopo l’incontro di stamane, presso la Casa di Reclusione di Saluzzo “Rodolfo Morandi” (Regione Bronda, 19/b) con l’intervento di Ronald Jenkins, professore americano di teatro alla Wesleyan University, sul tema “Dante in carcere”, è stato proiettato il film documentario “Undhur Ilay/See me/Guardami” di fra Stefano Luca che porta il teatro nelle sue missioni in contesti sociali difficili in giro per il mondo.

La mattinata terminerà con “Errando. Dal laboratorio al palcoscenico”, studio teatrale con gli attori detenuti di Saluzzo della Compagnia “Voci Erranti” dove si racconta del significato e del senso più profondo che l’esperienza teatrale rappresenta per il detenuto.

Nel pomeriggio la rassegna si sposta al Teatro Civico “Magda Olivero” (via Palazzo di Città, 15) per un triplice appuntamento; dalle ore 14 andrà in scena “Medea”, reading teatrale scritto dalle detenute della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia che vedrà in scena Daniela Savu, ex detenuta presso Rebibbia.

Alle 16, il laboratorio di accompagnamento alla visione dello spettacolo teatrale “Rugby, corpo a corpo. Ricordi e ritorni tra gioco e sogni di una vita” farà da preludio allo spettacolo stesso che dalle 17 sarà portato sul palcoscenico dagli attori e dalle attrici della Casa Circondariale di Pesaro; prendendo spunto da un inedito connubio tra il gioco del rugby e la poesia di Cesare Pavese, arrivano a immaginare il vissuto dei protagonisti come persone che si giocano i loro sogni, nel ricordo di una vita all’interno di una comunità a cui sentono di voler appartenere.

Al termine dello spettacolo, si svolgerà una simbolica cerimonia di chiusura della VI edizione che avverrà con un intrattenimento musicale in corso Piemonte, presso il monumento di Silvio Pellico. Si ricorda che fino al 6 gennaio, durante gli orari di apertura ordinaria de La Castiglia, è possibile visitare “La mostra di Destini Incrociati” che presenta la sezione “‘Le recluse: i quadri del tormento” con le opere di Gian Carlo Giordano e Marina Pepino nonché ammirare, nell’atrio all’aperto, l’installazione architettonica di Voci Erranti e Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus dal titolo “Itaca: progettazione che incontra il teatro in carcere”.

Sempre da sabato 14 sarà possibile ascoltare in podcast su “Il Teatro di Radio3” (www.raiplayradio.it/programmi/ilteatrodiradio3) l’intervento di Vito Minoia, presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, sulla sesta edizione di Destini incrociati. Per informazioni e prenotazioni sugli spettacoli (ingresso 5 euro, studenti gratuito) visitare il sito internet www.vocierranti.org o telefonare al numero 340/3732192.

