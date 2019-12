Bra, si riunisce il comitato “No alla scuola media nell’area di via Trento e Trieste”: al via una raccolta firme

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre, si è riunito per la prima volta in seduta plenaria il Comitato sorto spontaneamente per il “NO ALLA SCUOLA MEDIA NELL’AREA DI VIA TRENTO E TRIESTE”.

Coordinato dall’ avv. Francesco Racca e dalla signora Marina Panero, ha visto l’ adesione e partecipazione di un cospicuo numero di cittadini braidesi, anche tecnici, impegnati in diverse attività e rappresentanti di varie realtà, tutti concordi nel mostrare forti perplessità riguardo al progetto di costruzione di una nuova scuola media nell’ex scalo ferroviario adiacente alla via Trento e Trieste.

In particolare a livello direttivo, si sono affiancati ai coordinatori anche l’Arch. Claudio Gotta, l’Arch. Cinzia Gotta, il Prof. Paolo Bulgarini, Luigi Gronchi, Tania Ferrara e Dario Pacotto. Degne di successive riflessioni sono state le argomentazioni contro il progetto della scuola, i cui particolari tecnici e pratici, verranno sviluppati con maggiore efficacia nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. In merito, non mancheranno iniziative di diversa natura volte a sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza e meglio esplicare le ragioni del “NO”.

“Frattanto, è stato redatto un volantino-manifesto che accompagnerà e guiderà i braidesi nel conoscere meglio il contenuto della petizione sostenuta dal Comitato, mediante raccolta firme. I braidesi potranno sottoscrivere la petizione contro il progetto della nuova scuola media, recandosi presso il punto di raccolta che sarà localizzato all’incrocio tra le vie Cavour e Principi di Piemonte nel corso dei prossimi due mesi a partire dal 20 dicembre: il venerdì mattina, il sabato pomeriggio e la domenica mattina oltre che in altre occasioni e luoghi di cui sarà fornita sollecita comunicazione” così Marina Panero, Francesco Racca e Paolo Bulgarini, per Il Comitato “No alla scuola media nell’area di Via Trento e Trieste”