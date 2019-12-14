Calcio Regionale: l’elenco AGGIORNATO delle gare rinviate per impraticabilità dei campi

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha diramato l’elenco delle gare rinviate sul territorio regionale per impraticabilità dei campi dopo la recente nevicata nella notte fra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. Ecco la lista delle gare rinviata (aggiornata alle 10.30)
GARE RINVIATE PER IMPRATICABIILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A
AYGREVILLE CALCIO – STRESA SPORTIVA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B
CASELLE CALCIO – ESPERANZA
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
VALLE VARAITA CALCIO – POLISPORTIVA MONTATESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
LOCANA – VALDRUENTO
FENUSMA 2008 – GASSINOSANRAFFAELE
SAINT VINCENT CHATILLON – QUART
POL. GRAND PARADIS – MAPPANESE
CORIO – POL. BOSCONERESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE D
CASELETTE – POLISPORTIVA B. CHIANOCCO
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E
PINASCA – PRO POLONGHERA
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO – AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP- LA CERVO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H
PIOBESI – SAN MICHELE NIELLA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE A
ALICESE ORIZZONTI – LA BIELLESE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE B
V.D.A. CHARVENSOD – BORGARO NOBIS 1965
AYGREVILLE CALCIO – VENARIA REALE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C
GIOVANILE CENTALLO – PANCALIERI CASTAGNOLE
PINEROLO – CHERASCHESE
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE – GIRONE A
CAFASSE BALANGERO – ROMAGNANO CALCIO
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE – GIRONE B
BORGHETTO BORBERA -CARRARA 90
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE A
AOSTA CALCIO 511 A.S.D. TORINO F.C. S.P.A.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE A
IVREA BANCHETTE – ACCADEMIA VERBANIA CALCIO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE A
VALLE ELVO OCCHIEPPESE – BORGOVERCELLI
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE B
V.D.A. CHARVENSOD – ALPIGNANO
ROSTA CALCIO – AYGREVILLE CALCIO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE A
LA BIELLESE – GASSINOSANRAFFAELE
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE B
ROSTA CALCIO – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D
VOLPIANO – ALPIGNANO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
POLISPORTIVA BRUINESE – AREA CALCIO ALBA ROERO
PINEROLO – OLMO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE D
ARQUATESE VALLI BORBERA – SAN GIACOMO CHIERI
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE A
LA BIELLESE – VOLPIANO
JUVENTUS DOMO – CASALE A.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE B
AYGREVILLE – VENARIA CALCIO
V.D.A. CHARVENSOD – PIANEZZA
ROSTA CALCIO – BARCANOVA CALCIO