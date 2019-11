Volley A2/M: clamoroso, Marco Fenoglio lascia il VBC Mondovì

Dopo gli addii eccellenti, in rosa, di Kadankov e Biglino, il VBC Synergy Mondovì perde anche il suo condottiero: Marco Fenoglio infatti è prossimo alla panchina della Zanetti Bergamo, formazione che milita nella Serie A1 Femminile, già allenata dal 2005 al 2007.

Manca solo l’ufficialità da parte di ambo le società, ma, così come confermato dai media locali, il passaggio del tecnico monregalese in Lombardia è pressoché certo. Alla Zanetti Bergamo, coach Fenoglio prenderà il posto del dimissionario Marcello Abbondanza. Resta da capire, ora, chi guiderà la squadra biancoblu in questa complicata stagione di A2: si opterà per una soluzione interna (il vice Lele Negro) o è in arrivo un volto nuovo per il timone di Mondovì?