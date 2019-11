ALLERTA ROSSA: la situazione aggiornata su Mondovì, Rocca de’ Baldi, Ceva, Garessio e Ormea (FOTO E VIDEO)

Permane lo stato di allerta rossa sul Piemonte, i Comuni più a rischio nell’Alta Val Tanaro, da Ceva ad Ormea hanno superato la notte senza particolari problematiche, anche se il pensiero, come ci ha raccontato una nostra lettrice, «è andato subito al 24 novembre del 2016, quando il Tanaro ha lacerato Garessio e tutti i paesi della Valle».

Mondovì La situazione resta stabile, restano chiuse al traffico via San Rocchetto e il tratto di via Vecchia di Cuneo causa allagamenti. Ricordiamo che le attività extracurricolari previste nelle scuole per la giornata di oggi e gli eventi sportivi nelle palestre comunali e provinciali sono tutti annullati. Aggiornamento 11.30: pioggia cumulata 37 mm

Aggiornamento ore 12.55 Riaperte al traffico via San Rocchetto e via Vecchia di Il torrente Ellero ha raggiunto il picco di altezza questa mattina alle ore 7,00, quando ha sfiorato il livello di 2,09 metri. Alle ore 12,00 di oggi il livello si attestava a 1,96 metri. Restano chiuse in entrambi i sensi di marcia la S.P. 120 per Rocca De’ Baldi e la S.P. 237 per Magliano.

Gli agenti di Polizia Locale e i volontari di Protezione Civile hanno lavorato tutta la notte per il monitoraggio del territorio e dei corsi d’acqua, che continua tuttora.

Monastero Vasco Ordinata la chiusura immediata al transito veicolare e pedonale di via Larone, poco dopo bivio per località Piuschin direzione Bertolini Soprani a causa di una frana. Divieto per mezzi di portata superiore a 3.5 t in via San Giuseppe a causa di una frana. Da ieri sera è stato attivato il centro operativo comunale e tutti gli amministratori sono disponibili per segnalazioni di eventuali criticità.

Rocca de’ Baldi chiusa al traffico la Strada Provinciale 120 a causa di uno smottamento che ha invaso la carreggiata in direzione Mondovì. Il Sindaco Bruno Curti: «La strada è stata chiusa garantire massima sicurezza ai cittadini, fortunatamente non è un’arteria principale quindi la chiusura non comporta disagi per gli automobilisti. Al momento la situazione è stabile».

Aggiormento ore 13.00 Frana rimossa, la viabilità in via precauzionale è ancora inibita. Resta osservato speciale il fiume Pesio.

Ceva Il livello del Tanaro resta sotto controllo, resta ancora chiusa al traffico la carreggiata nella zona tra Ceva, Roascio e Castellino a causa di una frana. Aggiornamento 11.40: pioggia cumulata 35.6 mm.

Garessio Aggiornamento ore 11.30: livello idrometrico 1.62 m, il Tanaro dopo aver raggiunto il picco alle 19.00 di ieri sera, è tornato al livello di pre soglia.

Ormea – Ponte di Nava Aggiornamento ore 11.50: pioggia cumulata dalle 00: 53 mm; livello idrometrico 2.11 m.

Lo stato di allerta rossa permane fino alle 13 di oggi, seguiranno nuovi aggiornamenti in corso di giornata.

