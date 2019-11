Martedì 12 novembre (ore 18) presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale (Via A. Borgia, 1) di Bagnolo Piemonte si presenta il progetto PORTA DI VALLE dell’Unione Montana Barge-Bagnolo Piemonte e sarà dato il via alla procedura per la gestione.

La Porta di Valle è uno dei sette punti di accoglienza previsti dal progetto Interreg Alcotra Terres Monviso, che vede coinvolte le 6 vallate cuneesi (Stura, Grana, Maira, Varaita, Po e Infernotto, oltre) e la Pianura del saluzzese, e i partner francesi dell’Ubaye Serre-Ponçon, di Serre-Ponçon, del Guillestrois e Queyras.

Sette centri multiservizi in grado di coniugare informazione turistica con altre attività (vetrina dei prodotti, spazio di incontro, affitto bike o attrezzature per l’outdoor), da modulare a seconda dei luoghi. Sette centri dove far collaborare pubblico e privato al fine di promuovere il territorio con tutte le sue eccellenze.

L’incontro è concepito per chiarire la natura e la finalità di queste strutture, fornendo alcuni modelli di riferimento ed esempi.

Sarà l’occasione per illustrare lo stato di avanzamento dell’intero progetto Interreg Alcotra Terres Monviso approfondendo, in particolare, gli aspetti legati alla Porta di valle a Bagnolo, che troverà spazio nei locali delle ex scuole, con ingresso su Via G. Marconi (di fronte al Teatro S. Pellico).