Eccellenza: Derthona a Pinerolo per difendere il primato solitario. Due i derby cuneesi

Con una forte insidia maltempo su tutto il Piemonte, si giocherà oggi la nona giornata di Eccellenza (Girone B). Riparte quindi la caccia al Derthona che, in settimana, ha visto allontanarsi il Castellazzo Bormida, che ha subito uno 0-3 a tavolino dal Giudice Sportivo, vedendo così il proprio vantaggio sulle prime inseguitrice allargarsi nuovamente: i tortonesi saranno protagonisti nel big match della domenica, sul campo del Pinerolo, quarta a -4.

Sperano in uno stop le due cuneesi a -3, Pro Dronero e Saluzzo: i “Draghi”, dopo 4 ko consecutivi fra campionato e coppa, vogliono ripartire ma dovranno superare il sempre difficile ostacolo, in trasferta, rappresentato dall’ostico Moretta di mister Cellerino; i granata invece ospitano al “Damiano” un Asti desideroso di tornare in scia delle big dopo aver ritrovato la vittoria sette giorni fa.

A proposito di Castellazzo, i biancoverdi riceveranno il Vanchiglia per proseguire la scalata interrotta finora solo dalle decisioni, appunto, del Giudice Sportivo. A metà classifica, intanto, bel derby cuneese fra Corneliano Roero e Giovanile Centallo: in palio punti per potersi affacciare alle posizioni di vertice.

A San Rocco Castagnaretta intanto, l’Olmo (11), in serie positiva ed in fiducia, ospita il Canelli San Domenico Savio (11), per continuare la risalita e non doversi più guardare indietro. In fondo, scontro diretto cruciale per la Benarzole sul campo della CBS: la squadra di Ghisolfi deve fare risultato per non sprofondare del tutto. In programma anche Chisola-Atletico Torino.