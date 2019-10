Lucchese – Fossano 2-0, Fabrizio Viassi: “Giocato alla pari, gara decisa da episodi”

Nonostante la sconfitta rimediata sul difficile campo della Lucchese, è un Fabrizio Viassi tranquillo quello che esamina la gara del suo Fossano in terra Toscana. “La gara di oggi dice che ce la siamo giocati alla pari contro una squadra che sino alla fine starà lassù per salire di categoria – afferma – è stato un match deciso da due episodi abbastanza dubbi, un rigore nel primo tempo abbastanza discutibile e un colpo di testa nella ripresa sul quale c’era un fallo enorme su Cristini. A parte questo la Lucchese pur mantenendo un certo predominio territoriale non ha creato grandi occasioni da rete, mentre noi subito dopo il 2 a 0 abbiamo avuto con Mitta la possibilità di riaprire la gara ma purtroppo ci siamo riusciti. Io sono comunque soddisfatto perchè vengo via da Lucca con diverse conferme, su tutte che ho tra le mani una squadra in grado di giocarsela alla pari con una squadra d’alta classifica”