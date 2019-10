Milano-Torino 2019, Diego Rosa: “Non eravamo al massimo, ci riproviamo ad Oropa” (GUARDA LE FOTO)

Alla fine, per Diego Rosa è arrivato un ventesimo posto alla Milano-Torino 2019, centesima edizione della più antica classica del ciclismo italiano, che visse la sua prima edizione nel lontano 1876.

Il corridore di Corneliano d’Alba ai nostri microfoni a fine gara ha espresso le proprie sensazioni: “Noi puntiamo sempre per vincere. Ultimamente mi sento bene ed ho provato a tirare per un tratto, cercando di aiutare Bernal nella parte cruciale della gara. Purtroppo Egan non era al massimo, poi è subentrato anche il maltempo a scompigliare un po’ i nostri piani. Prendo il ventesimo posto finale (a 1’11” dal vincitore Woods, ndr) come punto di partenza per il Gran Piemonte di domani (oggi, ndr): l’arrivo di Oropa è stimolante ed affascinante e vogliamo arrivare davanti”.