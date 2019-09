Vernante: bilancio positivo per il festival Imaginé (FOTO)

Oltre 250 bambini coinvolti nei laboratori nelle scuole della valle Vermenagna, oltre centro bambini partecipanti ai laboratori a Vernante nel fine settimana, cinquecento passaggi al Centro Visita del Parco Alpi Marittime sabato 21 e domenica 22 settembre: ecco alcuni dei numeri della seconda edizione di Imaginé | piccolo festival della narrazione per figure che noau | officina culturale e il Comune di Vernante hanno proposto dal 16 al 22 settembre.

Dopo i laboratori nelle scuole di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte curati da noau | officina culturale, Francesca Veglio e Marco Paschetta, sabato 21 e domenica 22 il Centro Visita del Parco Alpi Marittime di Vernante è stato il cuore pulsante delle attività, il cui svolgimento è stato in parte condizionato dal meteo avverso.

Sabato 21, con un clima decisamente autunnale, si è svolta regolarmente la passeggiata acquerellata a Palanfrè sui sentieri del Parco Naturale Alpi Marittime, mentre la passeggiata disegnata nella cava della Silbelco a Robilante è stata rinviata a data da definirsi. Il maltempo non ha fermato invece la costruzione di un grande mosaico a forma di Pinocchio realizzato con materiale di risulta dell’attività estrattiva della Sibelco, special sponsor del festival.

Tutti sold out i quattro laboratori per bambini tenuti da Marco Paschetta, Maria Laura Silano e dall’ospite d’onore Luca Caimmi, illustratore marchigiano le cui tavole che raccontano in maniera inedita e suggestiva le avventure di Pinocchio saranno in mostra fino al 20 ottobre. Presso il Centro Visita hanno fatto registrare ottima partecipazione e interesse le dimostrazioni e i laboratori di stampa a cura dell’associazione Nerofumo stampa d’arte e sono stati numerosi i visitatori che hanno realizzato e personalizzato la propria shopper di Imaginé con l’aiuto di Simona Iorio, artigiana creatrice del marchio A fiSh on a cloud.

Sara Rubeis, membro di noau | officina culturale e direttrice artistica del festival: «Siamo soddisfatti per la riuscita della seconda edizione di Imaginé, un festival piccolo nei numeri ma grande per la passione di chi ci lavora e vi partecipa. Nonostante il meteo inclemente la risposta del pubblico è stata positiva, e questo ci dà forza e fiducia per iniziare subito a lavorare all’edizione 2020. Desideriamo ringraziare il Comune di Vernante per l’indispensabile supporto e tutti coloro che hanno creduto nel festival sostenendolo a livello economico e operativo: Fondazione CRT, Fondazione CRC, Ente Aree Protette Alpi Marittime, Pro Loco Vernante e Sibelco Group».

Loretta Macario, vicesindaco del Comune di Vernante: «La seconda edizione di Imaginé va in archivio con un bilancio positivo che conferma come la collaborazione intrapresa con noau | officina culturale per la valorizzazione artistica e culturale di Vernante come paese di Pinocchio sia sulla strada giusta».

