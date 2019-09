Bra: taglio del nastro per Cheese 2019, sotto il segno di “Naturale è possibile” (VIDEO e FOTO)

Sul palco, introdotti da Carla Coccolo (responsabile eventi Slow Food), si sono alternati i tanti interventi ufficiali: in apertura Vittoria e Valentina della classe 3b della Scuola media Dalla Chiesa di Bra, reduci dalla marcia per la sostenibilità e per l’ambiente; il sindaco di Bra Gianni Fogliato; il governatore del Piemonte Alberto Cirio; il ministro Teresa Bellanova e Carlo Petrini

Partecipatissima la cerimonia d’apertura odierna della dodicesima edizione di Cheese a Bra, la più grande e importante rassegna mondiale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, con lo slogan “Naturale è possibile”.

Prima del momento ufficiale con il “parterre de rois” in piazza Caduti per la Libertà, il neo-ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, è stata ricevuta all’interno del Municipio dai rappresentanti dell’Amministrazione e da Carlin Petrini, “papà” e fondatore di Slow Food. All’uscita dal Palazzo Comunale, il ministro Bellanova è stata intercettata da Matteo Viviani, inviato del celebre programma televisivo di Italia 1 “Le Iene”, sulla questione delle quote latte.

Tantissimi gli studenti e gli attivisti che, da piazza Roma a piazza Caduti per la Libertà, hanno preso parte alla marcia del movimento “Fridays for future”, con a cuore l’ambiente e nato grazie all’intraprendenza di Greta Thunberg. Marcia che ha aperto la cerimonia inaugurale, insieme ai tamburi braidesi degli “Spacca timpani”.

Sul palco, introdotti da Carla Coccolo (responsabile eventi Slow Food), si sono alternati i tanti interventi ufficiali: in apertura Vittoria e Valentina della classe 3b della Scuola media Dalla Chiesa di Bra, reduci dalla marcia per la sostenibilità e per l’ambiente; il sindaco di Bra Gianni Fogliato; il governatore del Piemonte Alberto Cirio; il ministro Teresa Bellanova e Carlo Petrini.

Davanti ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, ai tanti sindaci e politici del territorio, sono stati applauditi i Premi della Resistenza Casearia: pastori, casari, studiosi e appassionati che simboleggiano i valori di Cheese, presentati da Silvia De Paulis del Comitato Esecutivo di Slow Food Italia.

Nello specifico, questi i premiati: Rachel Fritz Schaal e Peter Dixon, dal Vermont, negli Stati Uniti; il turco Ilhan Koçulu; Andrea Cavallero, Professore di Alpicoltura presso il dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino; il giovanissimo trentino Daniele Caserotti; dalla Sardegna Rino Farci; il premio speciale “al suo impegno per la città e ai 10 anni da sindaco di Bra” a Bruna Sibille.

Cheese è protagonista, nella città della Zizzola, da oggi a lunedì 23 settembre (ingresso libero).