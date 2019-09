Si alza il sipario sulla quinta edizione del Rossana FotoFestival

Si alza il sipario sulla 5ª edizione del Rossana FotoFestival, quattro settimane di full immersion nel mondo della fotografia, con esposizioni, incontri con l’autore, workshop, corsi per bambini e molto altro. Nato, quasi per caso, nel 2015, dalla passione per la fotografia di due membri della Pro Loco Rossana, il Rossana FotoFestival si è presto affermato a livello locale, come una realtà importante nel mondo della fotografia d’autore.

«Grazie anche alla passione per il loro lavoro di alcuni professionisti del settore che si sono presto appassionati al Festival – ci ha detto il direttore artistico del RFF, Cristina Giaccardo -, siamo riusciti ad ospitare a Rossana fotografi noti sia a livello nazionale che internazionale».

Negli anni il RFF si è anche avvicinato al mondo del reportage e alle tematiche sociali e questo è stato anche un modo per poter affrontare tematiche scottanti e di attualità come inquinamento e immigrazione. L’inaugurazione è in programma venerdì 13 alle ore 21, presso la Crusà in piazza Gazelli, a Rossana.

A seguire: “Io ero, sono, sarò” a cura di Silvia Amodio, un interessantissimo progetto fotografico di sensibilizzazione sulla delicata tematica del tumore al seno. Venerdì 20, invece, appuntamento a Busca, presso Casa Francotto (piazza Regina Margherita, 20) con “AtacamaAfterlife” a cura di Luca Fontana. Si tornerà alla Crusà di Rossana venerdì 27 con “Fotografi emergenti” a cura dei fotografi selezionati per la Call for Entry, e venerdì 4 ottobre con “Dall’idea iniziale al progetto fotografico finale” a cura di Elena Perlino. Tutte le serate sono ad ingresso libero.

Il Rossana FotoFestival prevede anche 4 “incontri con l’autore”, venerdì 13 settembre, venerdì 27 settembre e venerdì 4 ottobre presso la ex confraternita della Crusà in piazza Gazelli a Rossana mentre venerdì 20 settembre la serata si svolgerà a Busca presso Casa Francotto in P.zza Regina Margherita 20.

Venerdì 13 h 21: serata inaugurale, a seguire “Io ero, sono, sarò” a cura di Silvia Amodio.

Venerdì 20 h 21: “Atacama – Afterlife” a cura di Luca Fontana.

Venerdì 27 h 21: “Fotografi Emergenti” a cura dei fotografi selezionati per la “Call for Entry”.

Venerdì 4/10 h 21: “Dall’idea iniziale al progetto fotografico finale” a cura di Elena Perlino.

Tre i luoghi dedicati alle mostre e alle esposizioni. A Busca, presso Casa Francotto, ogni domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, dal 15 settembre al 6 ottobre. A Rossana, presso palazzo Garro (in via Mazzini 67) e al centro d’incontro in via Mazzini 23, ogni domenica dalle 15 alle 18.30, dal 15 settembre al 6 ottobre. Tutte le mostre sono ad ingresso libero.

Tre anche i workshop: domenica 22 settembre, presso la ex Confraternita della Crusà, in piazza Gazelli a Rossana: “Mobile photography”, corso di fotografia con lo smartphone, per imparare ad usare lo smartphone per immagini fantastiche. «Apprenderete le basi della fotografia e della composizione e l’uso delle APP per l’editing fotografico in post produzione».

Il corso è fatto in collaborazione con il Circolo Imago di Savigliano. Sabato 28 workshop di moda a cura di Francesco Francia, con la partecipazione di Elisa Muriale e Laila Bounani, appena proclamata Miss Universo Piemonte. Infine, sabato 5 ottobre, workshop per bambini dai 6 anni in su a cura di Raffaele Romano. Tutti i workshop hanno posti limitati ed è necessaria la prenotazione.

Inoltre, sono previsti alcuni momenti collaterali. Si comincia domenica 15 settembre quando, in concomitanza con Busca Fotoclick e la fitwalking-solidale, lo staff del Rff sarà giuria del concorso “Fit & Walky” opere realizzate dai bambini delle scuole di Busca. Per sabato 5 ottobre è prevista la cena dei fotografi presso il ristorante “Tre Amis” di Piasco. Il giorno successivo, domenica 6, in concomitanza con la 54° Sagra della castagna e del fungo di Rossana, presso Palazzo Garro, “SPB Sensitive Portrait Box” con Ando fotografia e “Fotografi in strada” per le vie del paese.

Infine, domenica 20 ottobre, Concorso fotografico in collaborazione e presso “NaturAS B&B” di Lemma. «Senza il sostegno della Pro Loco e del Comune di Rossana, e senza lo staff di volontari del RFF tutto questo non esisterebbe, per questo a tutti va il nostro ringraziamento più sincero» conclude il direttore artistico.

Per info e prenotazioni: www.rossanafotofestival.it; [email protected] Tel. 340 5506736.

c.s.