Frabosa Sottana: anche la nuova stella del nuoto Benedetta Pilato al Galà della Castagna d’Oro

Annunciati nuovi ospiti per l'edizione 2019: per dare spazio alla scienza e innovazione, sul palco la dottoressa Marta Busso

Si arricchisce di altri importanti ospiti il programma della Trentunesima Edizione del Galà della Castagna d’oro, che si terrà a Frabosa Sottana dal 4 al 6 ottobre 2019.

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Mondolè sotto la consueta ed esperta regia di Paolo Bruno e con il Patrocinio del Comune di Frabosa Sottana, per il 31^ compleanno promette interessanti ed entusiasmanti sorprese.

Oltre ai prestigiosi personaggi già svelati nei giorni scorsi che saranno ospiti della kermesse frabosana: l’intramontabile C.T. Arrigo Sacchi, il giornalista sportivo Marino Bartoletti, il grande allenatore Sandro Campagna e il campione Dominik Paris, si aggiungono altre stelle.

Saranno graditissime ospiti sul palco del Galà della Castagna d’Oro anche la nuova stella del nuoto Benedetta Pilato e, per dare spazio alla scienza e innovazione, anche la dottoressa Marta Busso.

Classe 2005, Benedetta Pilato, giovanissima talentuosa del nuoto stile rana, è stata l’atleta azzurra più giovane a debuttare in un campionato mondiale. A luglio 2019, in Corea del Sud, è entrata nella finale dei 50 rana con il terzo miglior tempo, dopo aver stabilito il nuovo record italiano. Il giorno seguente si piazza sul secondo gradino del podio nella gara veloce della rana.

Ventisei anni, laureata in medicina con il massimo dei voti e un futuro prossimo in Germania dove si sta specializzando per diventare pediatra, Marta Busso ha recentemente risolto un caso clinico giudicato ‘impossibile’ dai luminari americani in merito ad una malattia rara.

Il Galà della Castagna si inaugura venerdì 4 ottobre alle 20.00 al Gala Palace con una raffinata Cena di Gala a “quattro mani” curata dallo Chef Alessandro Mecca (Ristorante Spazio 7 di Torino, una stella Michelin) e dallo Chef Antonio Ietto “Ezzelino” (Hotel Miramonti di Frabosa Soprana), prenotazione obbligatoria entro il 2 ottobre all’Infopoint Mondolè.

Sabato 5 ottobre alle 21.00, presso il Gala Palace, Marino Bartoletti condurrà il Talk Show “Bar-Toletti” che avrà come protagonista il grande Arrigo Sacchi, a seguire presentazione dei Campioni e spettacolo comico dell’esilarante imitatore Claudio Lauretta.

Domenica 6 ottobre si apre la grande giornata fieristica, con bancarelle di prodotti tipici e artigianato, caldarroste a volontà e pomeriggio di premiazioni al Gala Palace, sotto la regia di Sandro Federe con la consegna del Premio Castagna d’Oro ai super ospiti.

Visto il successo dello scorso anno, nelle giornate di sabato e domenica sarà allestita un’ampia area di Street Food in piazza Sacco. Altre sorprese arricchiranno il programma della manifestazione.

