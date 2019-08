A Paesana la 43^ edizione delle Strapaesana

Sabato 10 è andata in scena a Paesana la 43a edizione della Strapaesana, storica corsa podistica su strada sulla distanza di 5km, valida come 10a prova del Corri Piemonte.

Per l’Atletica Roata Chiusani, Mattia Galliano bissa il successo del 2018, giungendo primo al traguardo in 15’23”, davanti a Paolo Aimar, Dragonero, che chiude in 15’31”, terzo Massimo Galliano in 15’38”.

Per le donne vittoria di Anna Arnaudo (Dragonero) in 16’53” che si impone su Mina El Kannoussi (Atl. Saluzzo) e Chiara Sclavo (Dragonero). Per l’Atletica Roata Chiusani vittorie di categoria per Maurizio Morello (SM35) e Anna Dutto (SF).

Seconda piazza in categoria per Lorenzo Romano (PM) Filiberto Casella (AM) e Silvia Di Salvo (SF50).

Terzo gradino del podio di categoria per Luca Cavallo (PM) e Guido Castellino (SM60).

Ben piazzati Marco Tomatis (4°AM) e Maurizio Solavaggione.