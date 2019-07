Torna a Fossano l’appuntamento con il cinema all’aperto in luoghi insoliti della città

L’Associazione Cinedehors presenta gli appuntamenti 2019 di cinema estivo all’aperto a Fossano.

Evento culturale innovativo, il cinema torna a venire incontro al pubblico uscendo dalle sue sale e incontrando la gente nelle piazze e nelle vie.

Il 24 e 31 luglio e il 5 e 19 agosto 4 proiezioni cinematografiche avranno luogo in location d’eccezione della città. La collaborazione del pubblico è fondamentale perché dovrà portare sedie e panche da casa per potersi accomodare davanti allo schermo.

Le proiezioni itineranti, gratuite, si svolgeranno, luce permettendo, a partire dalle ore 21.30, ma si #portalasedia.

Ecco il calendario:

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO – CASTELLO DEGLI ACAJA

In corso le votazioni per scegliere il film da proiettare! Vota anche tu.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO – CARCERE CITTADINO DI FOSSANO

Proiezione condivisa con i detenuti del film “Non ci resta che vincere”. L’accesso alla visione è libero, ma a numero chiuso. Iscrizioni entro il 24 luglio. Iscriviti qui.

LUNEDÌ 5 AGOSTO – CASCINA PENSOLATO IN LOCALITÀ SANT’ANTONIO BALIGIO

Proiezione del film “Visages Villages” di Agnes Vardà e JR.

LUNEDÌ 19 AGOSTO – CASCINA SACERDOTE A FOSSANO

Doppia proiezione in programma: “This must be the place” e per i più piccoli il film di animazione “Sing”.

Si ricorda di portare da casa l’occorrente per sedersi (sedie, panche, materassini, plaid). Con le prime proiezioni inizierà un contest fotografico dedicato alle soluzioni più simpatiche e originali. I concorrenti potranno postare le loro foto su Facebook con l’hashtag #cinedehors.

Gli aggiornamenti e le proiezioni nel resto del Piemonte sul sito di Cinedehors.