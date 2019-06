“No, all’abbandono! Sì al rispetto”: incontro di sensibilizzazione ad Alba

Lunedì 24 giugno si è svolta ad Alba, città del Piemonte, nel cuore delle Langhe, presso l’Alba International School, una giornata di approfondimento sul tema dell’abbandono degli animali domestici. Ogni anno in Italia vengono abbandonati, solo nel periodo estivo, oltre 60.000 animali domestici.

Rappresentanti di associazioni, esperti di comunicazione e volontari, da sempre impegnati per la tutela dei diritti degli animali, e Gioia – una piccola meticcia di 11 anni vittima di abbandono (lanciata all’interno di un canile con in grembo i suoi cuccioli, la cui vita è poi cambiata grazie a un’adozione il giorno di Natale), hanno incontrato i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria per un pomeriggio di approfondimento su questo fenomeno diffuso tutto l’anno, ma con un incremento vertiginoso durante la stagione estiva, e sulla necessità di diffondere una cultura del rispetto nei confronti degli esseri viventi più indifesi.

Fabiana Grasso, ufficio stampa e ideatrice del progetto sociale “Allegra, Yes I am”, dopo il ringraziamento alla dirigente scolastica Silvana Carbone per l’invito a organizzare questo incontro di sensibilizzazione, ha introdotto l’argomento, e ha presentato gli ospiti dando inizio all’evento. Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali & Ambiente Onlus e portavoce di Diamoci La Zampa Onlus, dopo un breve approfondimento sul randagismo, ha raccontato al giovane pubblico la “vita in canile” e ha mostrato le immagini della campagna #apriilcancello, testimonianza di un grande successo: tutti i cani presenti nei video sono stati adottati.

La proiezione di un servizio televisivo su Marina Gatta Sindaco, la Gatta Sindaco più famosa d’Italia, ha introdotto l’intervento di Massimo Rossi, il bipede che si prende cura delle gatte sindaco e segretario dell’Accademia dei Gatti Magici, il quale ha raccontato la natura dei gatti, e ha sfatato la falsa credenza, ancora alla base di molti abbandoni, che i gatti siano animali indipendenti. Cinzia Fresia, presidente dell’associazione “Un Furetto in Famiglia”, ha raccontato al giovanissimo pubblico il mondo dei furetti, animali domestici poco conosciuti. Antonella Tomaselli, scrittrice, da sempre impegnata a favore degli animali, ha presentato il progetto “Allegra, Yes I am” e ha invitato ad aderire all’iniziativa inviando un disegno anti-abbandono o un racconto, segnalando che i disegni più significativi verranno utilizzati per realizzare uno spot, mentre alcuni racconti verranno assemblati nel prossimo libro che “ioleggoconjoy” pubblicherà, come sempre, con la finalità di dare un aiuto concreto a una associazione.

I diritti infatti verranno dati direttamente e totalmente all’Associazione Gaia Animali&Ambiente. Susanna Barbaglia, giornalista, scrittrice e amante degli animali da sempre, dopo aver presentato il blog culturale animalista “Io leggo con Joy” – la letteratura che aiuta gli animali – ha aperto il suo cuore ai bimbi e ha raccontato loro come abbia deciso di trasformare il dolore per la recente scomparsa del suo bulldog Joy in un atto di grande amore per un cane vittima di maltrattamenti.

I bambini e i ragazzi hanno dimostrato un grande interesse per l’argomento e hanno avuto modo di raccontare le loro esperienze e porre le loro domande ai relatori durante tutto l’incontro e al termine della giornata è stata lasciata loro la “Allegra Card”, una cartolina anti-abbandono realizzata dalla Graphic Designer Catia Sanna. Le foto e il video dell’evento sono stati realizzati dal producer e videomaker Gabriele Bertoli.

