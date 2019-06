Lido Riba (UNCEM) ricorda il Senatore Attilio Martino: “Emblema di impegno condiviso”

Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte, ha voluto ricordare Attilio Martino, storico dirigente del Partito Comunista ed ex Senatore, personalità politica cuneese di rilievo, a pochi giorni dalla sua recente scomparsa.

“Ricordo con stima Attilio Martino, storico dirigente del Partito Comunista, Parlamentare e uomo delle Istituzioni, impegnato da decenni nell’Anpi, sempre presente nella vita sociale della Città di Cuneo e della Provincia. – così Riba – Un uomo dal quale molte generazioni hanno avuto modo di imparare, che ha sempre avuto una particolare attenzione verso i giovani. Oggi, dandogli l’ultimo saluto, abbiamo onorato Attilio anche per la sua fedeltà ai valori della Repubblica e della Costituzione. Ci mancherà e porgo alla moglie Ughetta Biancotto, alla sua famiglia, le condoglianze e la vicinanza di tutta l’Uncem, con la Giunta, il Consiglio e anche del Presidente nazionale Marco Bussone, oltre che mio personale. Il lavoro fatto insieme al Senatore Martino nelle Istituzioni e in tanti anni a Cuneo di certo rimarrà come emblema di un impegno vivo, condiviso, lucido e carico di passioni, che Attilio consegna ai bambini, ragazzi e giovani che ha sempre incontrato, in un dialogo intenso, riponendo in loro particolare fiducia“.